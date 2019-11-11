23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7803
  • 6,3796
  • 272.883
  • 103083
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mesut Özil ve Kolasinac'a saldıran Ashley Smith, hapishanede feci şekilde dayak yedi

Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac’a bıçakla saldıran ve şartlı tahliye ile serbest kalması gündeme gelen Ashley Smith, hapishanede dövüldü. Mesut'a saldıran kişinin yediği dayak sonrası görüntüleri İngiliz Mirror Gazetesi tarafından yayınlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac'ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith özel hücresinde feci şekilde dövüldü. Yediği dayak üzerine yüzü kanlar içinde kalan Smith'in, "Göremiyorum. O ben değildim. Çocuğumun hayatı üzerine yemin ediyorum o ben değildim" dediği iddia edildi.

38 AYRI SUÇ

Özel hücresinde iki dakika boyunca dayak yiyen saldırganın avukatının müvekellinin hayatından endişe ettiği öğrenildi. Duruşmada 38 ayrı suç kaydı bulunan Smith'e 10 yıl hapis cezası verilmişti.

MİRROR GAZETESİ YAYINLADI!

Mesut'a saldıran kişinin yediği dayak sonrası görüntüleri İngiliz Mirror Gazetesi tarafından yayınlandı.

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Türkiye için tarihi gün: İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti

Türkiye için tarihi gün: İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA