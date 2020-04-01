İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7038
  • EURO
    7,344
  • ALTIN
    342.807
  • BIST100
    89085.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Özil'den maç bileti kampanyası!
Spor

Mesut Özil'den maç bileti kampanyası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

01 Nisan 2020 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 22:45
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

İşte Göztepe Şehir Hastanesi'ndeki son durum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz
Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

F-16'lar ASELSAN ile görecek
F-16'lar ASELSAN ile görecek

F-16'lar ASELSAN ile görecek

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.