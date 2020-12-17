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  • Mesut Özil'den örnek davranış! 50 bin kişiye yardım edecek
Spor

Mesut Özil'den örnek davranış! 50 bin kişiye yardım edecek

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, Londra başta olmak üzere İngiltere'de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunacak.

DHA17 Aralık 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:59
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21-25 Aralık tarihleri arasında her gün 10'ar bin, toplamda ise 50 bin yemek yardımının yapılacağı anlamlı organizasyonda menüleri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in aşçısı Stefan Pappert'ın hazırlayacağı bildirildi.

Özellikle sağlıklı gıda adı altında besin değeri yüksek ve katkı maddesi olmayan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Özil, Ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti. Ayrıca tecrübeli futbolcu, Ramazan Ayı'nda da birçok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu.

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