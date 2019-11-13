Mesut Özil’e yeni hoca adayı Arteta
PREMİER Lig’de Arsenal’in aldığı kötü sonuçların ardından teknik Direktör Unai Emery’nin koltuğu sallanırken, Ada basınında yeni teknik direktörlük için Mikel Arteta’nın ismi geçmeye başladı.
- Star Spor
Mesut Özil ile de arası iyi olmayan ve yıldız futbolcuyu yedek bırakan Emery’nin yerine düşünülen Arteta şu anda Manchester City’de Guardiola’nın yardımcılığını yapıyor.
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