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Mesut Özil’in adı kulübe verildi

ARSENAL’DA futbol hayatına devam eden Mesut Özil’in ismi Gana’da bir kulübe verildi.

  • Star Spor
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Türk asıllı Alman oyuncunun maddi yardım ve forma yardımında bulunduğu Gana’nın Young Boys FC isimli kulübü ad değişikliğine gitti. Kulübün yeni isminin Abiriw Özil FC olduğu açıklandı. Mesut Özil, isminin bir kulübe verilmesinden dolayı onur duyduğunu belitirken, “Ganalı yöneticilere minnettarım” ifadesini kullandı.

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