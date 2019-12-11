Mesut Özil’in adı kulübe verildi

Türk asıllı Alman oyuncunun maddi yardım ve forma yardımında bulunduğu Gana’nın Young Boys FC isimli kulübü ad değişikliğine gitti. Kulübün yeni isminin Abiriw Özil FC olduğu açıklandı. Mesut Özil, isminin bir kulübe verilmesinden dolayı onur duyduğunu belitirken, “Ganalı yöneticilere minnettarım” ifadesini kullandı.