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Unai Emery’nin görev gelmesiyle birlikte kadroda düşünülmediği gibi, genelde adı sık sık saha dışı olaylarla gündeme gelen Mesut Özil’in, menajeri Erkut Söğüt aracılığıyla Fenerbahçe’ye teklif edildiği ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

2 sezondur Arsenal’de tartışma konusu olan ve İngiltere’de sıkıntılı günler geçiren Mesut’un kariyerinde yeniden iyi bir başlangıç yapmak istediği ve menajerine ‘bana takım bul’ dediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye önerildiği, fakat Başkan Ali Koç’un maddi durumların yetersiz olması sebebiyle teklifi reddettiği kaydedildi. 3.haftası geride kalan Premier Lig’de daha 1 dakika bile süre alamayan Özil’in Mustafi ve El Neny gibi yıldızlarla beraber arayış içerisinde olduğu bildirilirken 31 yaşındaki yıldızın son çare olarak MSL Ligi ihtimalini göz önünde bulundurduğu vurgulandı.