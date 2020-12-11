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Spor

Mesut Özil'in talipleri artıyor

İngiltere Premier Lig'de kulübü Arsenal tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Mesut ABD'nin MLS Ligi'nden gelen tekliflere sıcak bakıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 23:01 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 23:02
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Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için temasta bulunan takımlar bir bir ortaya çıkıyor.

ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan yıldız oyuncu, MLS'te bir takıma katılmaya sıcak bakıyor.

EN SON 7 MART'TA FORMA GİYDİ

Mikel Arteta ile arası iyi olmayan Türk asıllı Alman oyuncu, 7 Mart'tan beri Arsenal forması giymedi.

Sporx'in haberine göre, MLS takımları DC United, LA Galaxy ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami gibi takımlar 32 yaşındaki oyuncunun talipleri arasında yer alıyor.

Arsenal, Mesut Özil'in kontratının bitimini beklemeden Ocak ayında ayrılığına izin vermeye sıcak bakıyor.

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