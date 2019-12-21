Mesut’a Af Örgütü’nden destek

Star Spor 21.12.2019 00:48 - Güncelleme: 21.12.2019 00:48

ULUSLARARASI Af Örgütü, Çin’in, Uygur Türkleri’ne yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil’e destek verdi. Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uygur Türkleri’ne yönelik ihlaller bugün dünyadaki en önemli krizlerden biri. Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var.” İngiltere’de Arsenal forması giyen Özil, Uygur Türkleri’ne yönelik ihlallere sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermiş, Çin de Arsenal’in maçlarını yayınlama kararı almış, Mesut için internette sansür koymuştu.