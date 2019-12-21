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Spor

Mesut’a Af Örgütü’nden destek

Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Star Spor21.12.2019  00:48 - Güncelleme: 21.12.2019  00:48

ULUSLARARASI Af Örgütü, Çin’in, Uygur Türkleri’ne yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil’e destek verdi. Uluslararası Af Örgütü’nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uygur Türkleri’ne yönelik ihlaller bugün dünyadaki en önemli krizlerden biri. Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var.” İngiltere’de Arsenal forması giyen Özil, Uygur Türkleri’ne yönelik ihlallere sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermiş, Çin de Arsenal’in maçlarını yayınlama kararı almış, Mesut için internette sansür koymuştu.

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