Mesut’a anlaşmalı darbe

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İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın teknik direktörü Unai Emery, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış bir karar olduğunu açıkladı. Son haftalarda Mesut’u kadroya almadığı için eleştiriler alan Emery, “Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut’un kadro dışı kalması bu kararın sonucu. Şu an bizim için önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergilemek. Taraftarlar çok şey öğrenmek istiyor ama şu an zamanı değil” dedi. Arsenal’ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Özil, bu sezon lig ve lig kupasında 1’er kez forma giydi.