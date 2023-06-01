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Spor

Mete Gazoz finalde!

Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Turnuvanın yarı finalinde karşılaştığı Den Habjan Malavasic'yi 6-4 mağlup eden Mete Gazoz, finalde Fransız Thomas Chirault ile eşleşti.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 23:19 - Güncelleme:
Mete Gazoz finalde!
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Umag kasabasında düzenlenen organizasyonda, klasik yay erkeklerde ilk iki turu bay geçen Mete Gazoz, son 32 turunda Polonyalı Kacper Sierakowski'yi 6-0, son 16 turunda İsviçreli Josef Scarboro'yu 7-1, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Lisniak'ı 7-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Makaralı yay erkeklerde ilk turları bay geçen Batuhan Akçaoğlu, son 32 turunda Mihovil Srebren'i 146-136, son 16 turunda İsveçli Alexander Kullberg'i 147-145, çeyrek finalde milli takım arkadaşı Yakup Yıldız'ı 147-145 yenerek yarı finale kaldı.

Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Michea Godano'yu 149-144 mağlup eden Batuhan Akçaoğlu, finalde Avusturyalı Nico Wiener ile altın madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular, 3 Haziran Cumartesi günü final mücadelesine çıkacak.

  • Mete Gazoz
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