Mete Gazoz finalde!

Umag kasabasında düzenlenen organizasyonda, klasik yay erkeklerde ilk iki turu bay geçen Mete Gazoz, son 32 turunda Polonyalı Kacper Sierakowski'yi 6-0, son 16 turunda İsviçreli Josef Scarboro'yu 7-1, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Lisniak'ı 7-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Makaralı yay erkeklerde ilk turları bay geçen Batuhan Akçaoğlu, son 32 turunda Mihovil Srebren'i 146-136, son 16 turunda İsveçli Alexander Kullberg'i 147-145, çeyrek finalde milli takım arkadaşı Yakup Yıldız'ı 147-145 yenerek yarı finale kaldı.
Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Michea Godano'yu 149-144 mağlup eden Batuhan Akçaoğlu, finalde Avusturyalı Nico Wiener ile altın madalya mücadelesi verecek.
Milli sporcular, 3 Haziran Cumartesi günü final mücadelesine çıkacak.