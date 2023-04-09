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Spor

Mete Gazoz, İngiltere'de bronz madalyaya uzandı

İngiltere'nin Lilleshall şehrinde organize edilen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında rakiplerini mağlup eden milli okçu Mete Gazoz bronz madalyanın sahibi oldu.

AA9 Nisan 2023 Pazar 00:00 - Güncelleme:
Mete Gazoz, İngiltere'de bronz madalyaya uzandı
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Milli okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.

Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.

Mete Gazoz, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4'lük skorla yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat madalyasının sahibi olarak tarihe geçmişti.

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