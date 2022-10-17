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Spor

Mete Gazoz, Meksika'da 3. oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'nde yarı finalde Miguel Alvarino Garcia'ya yenilerek bronz madalya kazandı.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 00:55 - Güncelleme:
Mete Gazoz, Meksika'da 3. oldu
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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'ni bronz madalya ile tamamladı.

Meksika'nın Tlaxcala şehrinde düzenlenen finallerde Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi çeyrek final maçında yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'ya yenilen Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasında Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası Finali'ni Güney Koreli okçu Kim Woo-jin kazanırken, İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia ise ikinci sırayı elde etti.

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