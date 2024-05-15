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Spor

Mete Gazoz olimpiyatlara odaklandı

Milli okçu Mete Gazoz, 'Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu üçlemesini tamamladım ve tekrardan aynı azim ve kararlılıkla, sıfırdan başlamış gibi çalışıyorum.' dedi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
Mete Gazoz olimpiyatlara odaklandı
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İlk yayını henüz 3 yaşındayken eline alan, ilk okunu da 5 yaşındayken atan ve kategorisinde dünyanın 1 numaralı sporcusu olan Türk okçuluğunun yıldızı Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor.

Yılın büyük bölümünü milli takım kampları ve şampiyonalarda geçiren Gazoz, koleksiyonundaki en büyük eksik olan Avrupa şampiyonluğu madalyasını da aldıktan sonra yeniden Antalya'ya gelerek milli takım ile çalışmalara başladı.

Gazoz, Okçuluk Milli Takımı'nın Antalya'da düzenlediği kampta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın hem kendisi açısından hem de milli takım açısından çok güzel sonuçlarla tamamlandığını söyledi.

"BİZ 1 YILDIR BUNA HAZIRLANIYORDUK"

Avrupa şampiyonu olduğu kadar erkek takımı ile aldıkları üçüncülük ve diğer derecelere de sevindiklerini aktaran Gazoz, "Olimpiyatlar öncesinde çok güzel oldu. Biz 1 yıldır buna hazırlanıyorduk. Olimpiyatlara giden hazırlık programımızın da gayet yolunda ilerlediğini gördük. Olimpiyat yolunda önemli bir adımı geçmiş olduk. İnşallah aynı başarıyı olimpiyatlarda da gösterip ülkeme bu gururu tekrar yaşatmak istiyorum." dedi.

Bu şampiyona ile rakiplerine adeta gözdağı verdiğini anlatan Gazoz, "Final maçı öncesindeki maçlarda da turları farkla geçtim. Ondan dolayı rakiplerim muhtemelen 'Bu çocuk yine atıyor' demişlerdir." diye konuştu.

Şampiyonalara öz güvenli bir şekilde katıldığını dile getiren Gazoz, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu bana daha çok öz güven sağladı. Olimpiyatlara giden bu yolda psikolojik olarak rakiplerime üstünlük sağlamış oldum. Kariyerimde inşallah daha çok olimpiyatlara katılacağım. Gelmiş geçmiş en iyi okçuluk sporcusu olma hayalim tabii ki var. Aktif sporcu olduğum için başardıklarımın çok da farkında değilim. O şampiyonlukları çok da hissedemiyorum. Hala sporcuyum ve önümde kazanmam gereken çok turnuva var. Sporcuların kazandıkları hiçbir zaman yetmemesi gerekiyor. O kürsüde kaldığınız süre boyunca tadını çıkartıp ardından tekrar çalışmaya başlamanız gerekiyor. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu üçlemesini tamamladım ve tekrardan aynı azim ve kararlılıkla, sıfırdan başlamış gibi çalışıyorum."

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