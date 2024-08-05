Mete Gazoz Paris 2024'e erken veda etti

Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz dün bireysel klasik yay yarışlarına çeyrek finalde veda etti. Son 16 turunda Fransız rakibiyle karşılaşan Mete Gazoz, 5-1 geriye düşmesine rağmen efsane bir geri dönüşe imza attı ve 5-5'e getirdi. Son atışta 10 atan Mete, 9 atan rakibine üstünlük sağlayarak adını çeyrek fi nale yazdırmayı başardı.

ABD'LİYİ DE 6-5'LE DEVİRDİ

Mete'nin çeyrek fi naldeki rakibi ise Koreli Kim Woo-Jin'di. Rakibi karşısında mücadeleye iyi başlayan ve 2-0 öne geçen Mete, daha sonra bir düşüş yaşadı. Koreli sporcu ise son atışlarında çok başarılı bir performans gösterip, Mete'ye karşı 6-4 üstünlük sağladı. Finale çıkan Koreli, ABD'li Brady Ellison'u 6-5 yenerek altın madalya aldı.