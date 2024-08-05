İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,3035
  • EURO
    36,3992
  • ALTIN
    2601.28
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mete Gazoz Paris 2024'e erken veda etti

Okçulukta Türkiye'nin ilk ve tek olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz dün çeyrek final aşamasında yarıştığı Güney Koreli sporcu Kim Woo-Jin'e mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

Akşam 5 Ağustos 2024 Pazartesi 08:50 - Güncelleme:
Mete Gazoz Paris 2024'e erken veda etti
ABONE OL

Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz dün bireysel klasik yay yarışlarına çeyrek finalde veda etti. Son 16 turunda Fransız rakibiyle karşılaşan Mete Gazoz, 5-1 geriye düşmesine rağmen efsane bir geri dönüşe imza attı ve 5-5'e getirdi. Son atışta 10 atan Mete, 9 atan rakibine üstünlük sağlayarak adını çeyrek fi nale yazdırmayı başardı.

ABD'LİYİ DE 6-5'LE DEVİRDİ

Mete'nin çeyrek fi naldeki rakibi ise Koreli Kim Woo-Jin'di. Rakibi karşısında mücadeleye iyi başlayan ve 2-0 öne geçen Mete, daha sonra bir düşüş yaşadı. Koreli sporcu ise son atışlarında çok başarılı bir performans gösterip, Mete'ye karşı 6-4 üstünlük sağladı. Finale çıkan Koreli, ABD'li Brady Ellison'u 6-5 yenerek altın madalya aldı.

  • mete gazoz
  • okçuluk
  • paris 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.