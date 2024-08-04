Mete Gazoz Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ünvanıyla katılan milli okçu Mete Gazoz, bireysel yarışlarda çeyrek finalde elendi. Okçuluk erkekler bireysel yarışlarında sabah saatlerinde Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek tur atlayan milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli sporcu Kim Woojin ile karşılaştı. Setlerde 2-0 öne geçen Mete Gazoz, 3. set sonucunda 4-2 geriye düşmesine rağmen daha sonra 4-4'lük eşitlikle müsabakayı son sete taşıdı. Son sette Güney Koreli okçu, skoru 28-26 yaptı ve adını yarı finele yükseldi. Bu sonucun ardından Mete Gazoz olimpiyatlara veda etti.

Mete Gazoz, Okçuluk Klasik Yay Takımı ile Paris'te bronz madalya kazanmıştı.