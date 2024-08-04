İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2024 Pazar / 29 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mete Gazoz Paris 2024'e veda etti

2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel çeyrek finalinde milli okçu Mete Gazoz, Güney Kore'den Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak oyunlara veda etti. İşte detaylar...

IHA4 Ağustos 2024 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Mete Gazoz Paris 2024'e veda etti
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ünvanıyla katılan milli okçu Mete Gazoz, bireysel yarışlarda çeyrek finalde elendi. Okçuluk erkekler bireysel yarışlarında sabah saatlerinde Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek tur atlayan milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli sporcu Kim Woojin ile karşılaştı. Setlerde 2-0 öne geçen Mete Gazoz, 3. set sonucunda 4-2 geriye düşmesine rağmen daha sonra 4-4'lük eşitlikle müsabakayı son sete taşıdı. Son sette Güney Koreli okçu, skoru 28-26 yaptı ve adını yarı finele yükseldi. Bu sonucun ardından Mete Gazoz olimpiyatlara veda etti.

Mete Gazoz, Okçuluk Klasik Yay Takımı ile Paris'te bronz madalya kazanmıştı.

  • mete gazoz
  • paris 2024
  • okçuluk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.