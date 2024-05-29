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Spor

Mete Gazoz: Paris'te altın madalya kazanmak istiyorum

Milli okçu Mete Gazoz, Okçular Vakfının düzenlediği Fetih Kupası sonrası açıklamalarda bulundu. Milli sporcu, hedefinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Mete Gazoz: Paris'te altın madalya kazanmak istiyorum
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Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Okçular Vakfının Okmeydanı'ndaki tesislerinde düzenlenen 12. Fetih Kupası'nın final müsabakalarında mücadele eden Mete Gazoz, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PARİS ÖNCESİ ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Mete, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na takım halinde çok güçlü bir şekilde gittiklerini belirterek, "Olimpiyat tarihimizde ilk defa takım madalyası kazanabiliriz. Bu yüzden takım maçlarını herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Paris öncesi çok güçlüyüz. Tokyo'da şampiyon oldum. Paris'e de yeniden olimpiyat şampiyonu olmak için gidiyorum. Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Paris'te de istediğimiz sonuçları alacağız." ifadelerini kullandı.

Fetih Kupası'nda yarıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Mete Gazoz, "Biraz yorgunum. Güney Kore'deki Okçuluk Dünya Kupası'ndan geldim. Bir gün sonra da burada mücadele etmeye başladım. Güzel bir turnuva geçirdim. Finalde arkadaşım Ulaş Berkim Tümer'e kaybettim. Mutsuz değilim aksine çok daha mutlu oldum. Ulaş'ın güzel performans göstermesi iyi bir şey. Paris öncesi bu durum çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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