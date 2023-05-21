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Spor

Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan büyük başarı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. etabında Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisi, klasik yay karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 13:17 - Güncelleme:
Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan büyük başarı
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Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Klasik yay karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan milli takım, Endonezya'yı 5-1 yenerek bronz madalya elde etti.

Türkiye, takım müsabakalarında makaralı yayda hem erkekler hem de kadınlarda bronz madalya kazanmıştı. Milli okçu İpek Tomruk, bireysel atışlarda kadınlar makaralı yay kategorisinde 4. olmuştu.

Milliler, böylece organizasyonu 3 bronz madalyayla tamamladı.

Dünya Kupası'nın 2. ayağında 5'i altın toplam 11 madalya kazanan Güney Kore, sıralamada zirvede yer aldı.

  • Mete Gazoz
  • Fatma Maraşlı
  • Okçuluk

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