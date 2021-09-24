İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2021 Cuma / 17 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,844
  • EURO
    10,3747
  • ALTIN
    496.872
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den bronz madalya
Spor

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den bronz madalya

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Japonya'yı 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

24 Eylül 2021 Cuma 20:35 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 20:36
ABONE OL

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ikili Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'na karşı setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.