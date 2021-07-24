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Spor

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Tokyo'da madalyaya koşuyor

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:46
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Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında çeyrek finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Endonezya takımı ile karşılaştı.

İlk seti 35-34 kaybeden milliler, diğer setleri 38-35, 36-35, 35-33 aldı ve müsabakayı 6-2 kazanarak yarı finalist oldu.

Milliler, yarı final maçında TSİ 09.50'de Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşılaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Milli okçuların karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, çeyrek final maçı öncesi Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'na geldi.

Mete ve Yasemin'in maçını büyük bir heyecan içinde izleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, galibiyetin ardından tribünden milli sporcuları selamladı.

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