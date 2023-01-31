Mete Gazoz yeniden aday! 2022 yılının en iyi sporcusu...

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu, 2022 yılının sporcusu oylamasında erkekler klasik yay kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'de yılın sporcusu seçilmişti.

Sporseverler "www.worldarcheryawards.com" adresinden oylamaya katılabilecek.

Milli sporcumuzun 1 Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

Genç sporcunun aynı zamanda 4 dünya şamoiyonluğu bulunuyor. Bunların üçü takım biri ise bireysel performans neticesinde geldi.