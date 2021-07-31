Mete Gazoz'a ilk tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: ''Gözlerim yaşlı izledim''

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:25 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:28

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Mete Gazoz'un tarihi başarısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli okçuyu telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletimizle birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı. Mete Gazoz da Erdoğan'a güzel dilekleri için teşekkürlerini iletti.