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Spor

Mete Vardar: Birlik ve beraberlik çok önemli

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, siyah beyazlı ekibin gerçekleştireceği olağan seçimli genel kurul öncesinde birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

AA10 Aralık 2024 Salı 15:10 - Güncelleme:
Mete Vardar: Birlik ve beraberlik çok önemli
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Vardar, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Hüseyin Yücel'in kulüp tüzüğüne göre 2025 Mayıs'a kadar görevde kalma şansı olmasına rağmen olağanüstü kongre kararı aldığını hatırlatan Mete Vardar, "Birlik ve beraberlik çok önemli. Hüseyin Yücel, bugüne kadar maddi olarak kolunu değil gövdesini koymuş bir insan. Bunun çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulübü tüzüğe göre 2025 Mayıs'a kadar yönetme şansı varken olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan adayları çıkabilir. Serdal Adalı da Beşiktaş'ın değerli insanlarından biri. Hüseyin Yücel'le beraberiz. Sorumluluğumuzun tamamını yerine getirmedik. Mayıs kongresinde de bu kulübe katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş'ın farklı kitleler tarafından zarara uğratıldığını gözlemliyorum. Birlik ve beraberliğin başlangıcının 29 Aralık'taki kongre olmasını umut ediyorum. Ayrışmamamız ve birbirimizi kırmamamız lazım. Aslolan Beşiktaş. Beşiktaş'ın kazanmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında derbide aldıkları galibiyetin öneminin altını çizen Vardar, "Camiamızı son dönemde skorlarla üzdük. Ligde puan cetvelinde geride kaldık. Derbide taraftarımızın büyük coşkusuyla ve çok iyi oynayarak kazanamayacağımız maç olmadığını gösterdik. Çok önemliydi. Çok mutluyuz. Bu coşku hepimizi mutlu etti." diye konuştu.

Mete Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruyu, "Takımda 14 yabancı var. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Belki 1-2 transfer... Önümüzde bir zaman var. Planlamaları yapıyoruz. Bütçemizi düşünerek en doğru şekilde hareket edeceğimizden herkes emin olsun." şeklinde yanıtladı.

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