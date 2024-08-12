Mete Vardar'dan transfer sorusuna cevap

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar maçla ve yeni sezonla ilgili, 'Güzel bir sezon başlangıcı yaptık. İki kupa, daha sonrasında lige başladık ve 2-0 net bir galibiyet. Tüm takımlara hayırlı bir sezon diliyorum. Güzelliklerin konuşulduğu bir sene ve sonunda da Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını aldığı bir sene olur umarım. Ama önemli olan Türk futbolunun yükselmesi için güzelliklerin anıldığı bir sene olması önemli. Özellikle başkanımız Hasan Arat'ın da bununla ilgili çok net ifadeleri var. Tüm kulüplere başarılar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

'BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR'

Yüksel Yıldırım'a teşekkür eden Mete Vardar, galibiyeti Hüseyin Yücel'e armağan ettiğini söyleyerek, 'Kupayla başladık, iyi bir galibiyet aldık ama geride kaldı. Umut ediyorum bu şekilde daha da iyi olacağız. Samsunspor kulübü başkanı Yüksel Yıldırım'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Bu 3 puanı ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'in doğum günü. Ona ve Beşiktaş camiasına armağan ediyoruz.' dedi.

Transferle ilgili soruya cevap veren Vardar, 'Bugün transferi konuşmak sahada olan oyunculara yanlış olur. Bugün 3 puanı kutlayalım daha sonra o konulara bakarız." şeklinde konuştu.