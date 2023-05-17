Metecan Birsen'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlanan Metecan Birsen'in yaklaşık 1 ay parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan Anadolu Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir." denildi.