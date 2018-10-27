Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Metehan Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar altın madalya kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçimiz Metehan Başar, finalde Ukraynalı rakibi Zhan Beleniuk’u 2-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye otobüsünün şoförü kendisine çarpan gence sarıldı

Belediye otobüsünün şoförü kendisine çarpan gence sarıldı

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, bu görüntüleri paylaştı!

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, bu görüntüleri paylaştı!

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA