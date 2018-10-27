Metehan Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar altın madalya kazandı.
Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçimiz Metehan Başar, finalde Ukraynalı rakibi Zhan Beleniuk’u 2-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.
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