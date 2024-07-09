Metehan Yılmaz'ın yeni adresi 1461 Trabzon

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştikten sonra A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansın ardından takım kaptanlığı bandını takan Metehan Yılmaz, yeni sezonda 1461 Trabzon forması giyecek.

Altınordu Buca Futbol Okulları'ndan keşfedilen Metehan Yılmaz, sonrasında Altınordu'nun akademi takımlarında forma giydi. U16 Milli Takım formamızı da terleten kaptan, 2018-2019 sezonunda kulübüyle profesyonel imzayı attıktan sonra o dönemde Altınordu'nun pilot takımı Niğde Anadolu FK'da forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda tekrar Altınordu'ya döndü.

METEHAN YILMAZ: "YUVADAN UÇMA VAKTİ"



Transfer sürecinin ardından Altınordu TV'ye konuşan Metehan Yılmaz, "Bu kulübün kapısından girdiğimde henüz 12 yaşında küçük bir çocuktum. Bu kulüpte büyüdüm, evlendim, yuva kurdum. Şimdi artık yuvadan uçma, yeni maceralara atılma vakti. Başta başkanımız olmak üzere üzerimde emeği olan hocalarıma, kulüp personeline teşekkür ediyorum. Altınordu'daki genç kardeşlerimle sürekli konuşuyorum onlara söylediğim tek şey; burada çok çalışsınlar, acele etmesinler, sabretsinler, sonunda başarılı olacaklarına inanıyorum. Tüm genç kardeşlerim umarım istedikleri hedefe ulaşırlar" dedi.

Altınordu'dan Metehan'a teşekkür mesajı

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü'nden Metehan Yılmaz için yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün oyuncu yetiştirme pramidinin en tabanındaki Altınordu Futbol Okullarımızdan keşfedilen, akademide futbol eğitimini alan ve sonrasında A Takım formamızı terleten Metehan Yılmaz'ın ilerleyen süreçte yine kulübümüzün hedefleri doğrultusunda daha büyük takımlarda forma giyeceğine inancımız tamdır. Gittiğin tüm takımlarda Altınordu'muzu gururla temsil edeceğine ve genç futbolcu kardeşlerimizin her zaman örnek olmaya devam edeceğini biliyoruz. Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan Yılmaz."