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Spor

Metin Diyadin yeni transferleri bekliyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek 'En kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, transferler de takıma katılmış olur' dedi.

DHA6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm hızıyla sürdürüyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, geçen yılki kadrolarından 10-12 oyuncuyla beraber altyapıdaki oyuncularla kampın devam ettiğini söyledi. Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten tecrübeli teknik adam, transfer yasağının kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların da kulübe katılmasını beklediklerini dile getirdi. Diyadin, "En kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, transferler de takıma katılmış olur" dedi.

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