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Spor

Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı! Fatih Terim: Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinin temel atma törenine katıldı. Tecrübeli teknik adam açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs 2023 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı! Fatih Terim: Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak
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Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray'ın Kemerburgaz'da açılacak olan Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı.

"TÜM GALATASARAYLILAR GURUR DUYMALIDIR"

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Galatasaray formasını elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle, çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için, onun ağırlığını, onun büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerekse teknik adamlığımızda çokça hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur."

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çok önemli oyuncular yetişti, herkes orayı evi gibi gördü. Müthiş, kocaman bir aile olduk ve sonunda da kimseye nasip olmayan başarılar elde ettik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Fatih Terim; "Sayın Dursun Özbek'e nazik daveti için teşekkür ederim. Kulübün tesisleri aynı zamanda kalbidir. Önce orada aile yaratmak, bu formaya layık oyuncular yetiştirmek çok önemlidir. Mekan bazen gideceğiniz yolun tayin eder. Başarılarınızda çok önemli rol oynar. Ali Sami Yen'de antrenman sahası arayarak geçen vakitlerimiz Florya'da yuvaya dönüştü. Florya'da çok önemli oyuncular yetişti, orayı evi gibi gördü herkes. Sonunda harika başarılar geldi. Kemerburgaz için de çok uğraştık. Dünyada herkes çok modern tesisler yapıyor. Burası da Galatasaray'ın başarılarında çok önemli merkez olacak. Ülkeye ve bu camiaya layık oyuncular yetiştirilecek. O formayı herkes giyemez, herkes taşıyamaz. Ülkesine bağlı, modern bir anlayışla çok önemli sporcular yetişecek. İnşallah bizim başarılarımızın da üstüne çıkacaklar." ifadelerini kullandı.

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