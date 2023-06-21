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Spor

Metin Öztürk: Fenerbahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk gündeme dair açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
Metin Öztürk: Fenerbahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Spor Gecesi Digital'e flaş açıklamalarda bulundu.

F.BAHÇE İÇİN 5 YILDIZ CEVABI

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu hakkında konuşan Öztürk şu sözleri söyledi: "Fenerbahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor, matbaada her şey bastırılabilir. Sahte para da bastırılabilir. Bir yerde tişört bastırabilirsiniz, paranın üzerine kendinizi bastırabilirsiniz ama bir yerde geçerliliği olmaz. Gerçek 5 yıldızı merak ediyorsanız 2023 - 2024 sezonunda 24. şampiyonluk, bir sonraki sezon da 25. şampiyonluğunu biz alınca orada görürsünüz. Rakiplerimiz 4. yıldızı görmeden biz 5. yıldızı takacağız diye düşünüyorum"

"LALE ORTA İLE DEVAM ETMEZ"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı da eleştiren Öztürk son olarak , "Bence Mehmet Büyükekşi Lale Orta ile devam etmez. Bu geçen TFF yönetiminin 1 yıllık geçici yönetimiydi. Şimdi artık Mehmet Büyükekşi dönemine giriyoruz. Ben yeni dönemde başkanın tüm kurulları yenileyeceğini düşünüyorum. Bu kadar sorgulanan MHK başkanıyla devam etmek bence çok mantıklı değil" dedi.

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