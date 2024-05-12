Metin Öztürk: Hedef 105 puan

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"HEDEF 105 PUAN"

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Rekorları kıra kıra gidiyoruz. Hedef 105 puan. Şampiyonluğu garantileseydik de 105 puanı hedefleyecektik. Biz sadece şampiyonluk için yarışmıyoruz, futbolun adaleti için de savaşıyoruz. Küme düşecek olanlar var. Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarını kazanmayı planlıyoruz. 2 yıl önce yola çıkarken Dursun Başkanımızla, 2 yıl üst üste şampiyonluk vaad etmiştik. 25 Mayıs'ta Dursun Başkan seçilirse 5. yıldıza devam edeceğiz. Bugün ufak tefek hakem hataları oldu. Yediğimiz 2. golden önce Mertens'e faul vardı. Sadece yukarıya değil, aşağıya da bakın. Orası yangın yeri. 24. şampiyonluğu inşallah taraftarımızla beraber kutlayacağız." dedi.

"DERBİDE ATMOSFER ÇOK İYİ OLACAK"

Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili Metin Öztürk, "Galatasaray taraftarını biliyorsunuz. 5 ve 10. haftada da 52 bindi. Başından beri Okan Hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz bu işe inandılar. Derbide atmosfer çok iyi olacak. Arzumuz kazanmak. Futbolda ne kadar iddialı konuşursanız konuşun maç bitmeden sonuç belli olmuyor. Rakibe de saygı duyacağız. Sonra şampiyonluk maçı gibi bir sonraki 90 dakikaya çıkacağız. Bizim için şampiyonluk kadar diğer 19 takımın hakkını korumak da önemli. O yüzden son topa kadar oynayacağız." şeklinde konuştu.

"SON TOPA KADAR MÜCADELE!"

Metin Öztürk ayrıca, "Biz şu an keyifli bir maç seyrettik. Gördüğünüz gibi küme düşecek bir takım, ona 50 puan fark atmış şampiyon olacak bir takım dişediş mücadele ediyor. Futbolun güzelliği bu. Hiçbir şey kolay değil. İki tane zor 90 dakika bizi bekliyor. Okan Hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Galatasaray, son topa kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı.