Metin Öztürk: Tek hedefimiz şampiyonluk

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, 1-0 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi.

Öztürk, "Bu sene herkes şampiyon olmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Dursun Başkanımız da rotayı çizdi. Transferler de buna göre yapılıyor. Birkaç eksiğimiz kaldı, inşallah yakında onları da tamamlayacağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Hakem kardeşlerimiz biliyoruz çok iyi niyetli ama bugün yine gözümüze takılan birkaç şey oldu. Biraz daha dikkat. İş adaletli geçtiği sürece bizim başka bir talebimiz yok. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz. Güzel bir akşam, hep mayıslar bizimdir diyoruz. Tüm yönetim buradaydık, Dursun Başkanımızın annesi vefat etti. O yüzden burada yoktu. İnşallah Dursun Başkanımızın liderliğinde şampiyonluğu kutlayacağız. Yola çıktığımız gündeki gibi gene Anıtkabir'e gidip Ata'mıza şükranlarımızı sunacağız. Taraftarlarımıza bayrakları hazırlasınlar demiştik, biz ne gerekiyorsa yapacağız demiştik. Biz aynı yolda gidiyoruz." dedi.

Transfer için görüşleri sorulan sarı-kırmızılı idareci, "Okan Hoca'mın arzu ve istekleri doğrultusunda bütçe ve planlar çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takım için ihtiyaç duyulan mevkiye transferler yapılır. Takım çok iyi yolda, takım olma yolunda. Zaten iyi kadroya müthiş oyuncular katıldı. Sonu güzel olsun, mayıslar bizim olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarların rahat bir maç izlemediğine yönelik basın mensuplarından gelen soru karşısında Metin Öztürk, "Galatasaray'da hedefler bitmez, rahat bir maç kavramı nasıl olur bilmiyorum. Bu rakibe saygısızlık olur. Biz her hafta çok kıymetli rakiplerle oynuyoruz Onlar da kazanmak istiyor, bugün kazandık mutluyuz." diye konuştu.