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  • Metin Öztürk'ten derbi hakemine sert tepki! ''Sabrımızın bir sınırı var''
Spor

Metin Öztürk'ten derbi hakemine sert tepki! ''Sabrımızın bir sınırı var''

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Arda Kardeşler'in atanmasını eleştirdi. Öztürk yaptığı açıklamada ' İyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk yarıda bizim hakkımızı yiyen bir hakemin bu maça atanması... Burada olacak hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olacağını gösteriyor.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın detayları...

17 Mayıs 2024 Cuma 12:59 - Güncelleme:
Metin Öztürk'ten derbi hakemine sert tepki! ''Sabrımızın bir sınırı var''
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, derbi maça hakem Arda Kardeşler'in atanmasına tepki gösterdi. İşte o sözler...

"ARDA KARDEŞLER KONUSU..."

"Arda Kardeşler konusu, bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça, bir hakemin manuel atanması... Üstelik bu hakemin, kasıtlı ve hatalı demek istemiyorum, Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahale bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi, aynı hakemin manuel bu maça atanması."

"SABRIMIZIN SINIRI VAR"

"Bir şey daha var, 6-1 kazandığımız Sivasspor maçı, bir penaltımız ve bir golümüz verilmedi. Rakibe de kırmızı kart verilmedi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı? Aynı hakemin, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ve Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları? İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum. Ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk yarıda bizim hakkımızı yiyen bir hakemin bu maça atanması... Burada olacak hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olacağını söylüyorum."

"ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

"Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bilin ki hak, hukuk geçirli olduğu zaman Galatasaray pazar günü şampiyonluğunu kutlayacaktır."

TFF SEÇİMİ, YENİ DÖNEM MHK

"Biz, 25 Mayıs tarihine kadar görevdeyiz. Hatta 24 Mayıs, ondan sonrası için fikir beyan etmek doğru olmaz. Biz sadece Fenerbahçe maçına ve şampiyonluğa konsantreyiz. Onun için herkes, futbolun adaleti için ne yapması gerekiyorsa, onu yapsın. Bu kadar kasıtlı hareket etmiş hakemin maçımıza atanmasını manidar buluyoruz."

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