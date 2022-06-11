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Spor

Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması: Dursun Özbek ne derse o olacak

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçimde başkan seçilen Dursun Özbek'in listesinde yer alan Metin Öztürk, önemli açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
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Galatasaray'da Dursun Özbek ile birleşme kararı alan Metin Öztürk, seçimin kazanılmasının ardından konuştu.

Öztürk, "Birleşme hamlesini yapan Dursun Özbek'ti. Eşref Hamamcıoğlu ile beraber seçime hazırlanıyorduk. Dursun başkan bizim doğal liderimiz. Bundan önceki dönemde projelerde biz Dursun Özbek ile istişare ediyorduk. Mevcut yönetim döneminde bu projelerin altyapısı hazırlandı. Burada sadece bize yola devam etmek gerekir. Biz istedik ki Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar dağılsın. Biz Eşref Bey'in de bizimle birleşmesini istedik ama olmadı. İddiamız aynı şampiyon olacağız. Projelerimiz ve inancımız kuvvetli." dedi.

Metin Öztürk, teknik direktör konusunda gelen soruya ise, "Ben gelseydim hocamız Okan Buruk'tu. Şu anda başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak." diye cevap verdi.

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