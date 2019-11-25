Metz’ten kaleci Berk için 2.5 milyon euro

Lig 1’de mücadele eden Metz’in uzun süredir takip ettiği kaleci Berk Balaban için Sarı-Kırmızılı kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Metz, ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 40 pay vermeyi önerdi. 12 yaşından beri Galatasaray’ın alt yapısında oynayan Berk, bu sezon U19 ve UEFA Gençlik Ligi’ndeki performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.