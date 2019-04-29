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Mevlüt Çavuşoğlu Sorel için düzenlenen törende konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün gündüz saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sorel için Alanyaspor tesislerinde düzenlenen törende konuştu.

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Çok üzücü bir olay olduğunu söyleyen Çavuşoğlu; “Çok değerli bir insanı ve Alanyaspor ailesinin değerli bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her şeyden önce Josef Sural'ın ailesine, tüm sevdiklerine, Alanyaspor camiasına ve Alanya halkına baş sağlığı dilerim. Hepimiz adeta kahrolduk. Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Kuzey Irak'ta bu üzüntülü haberi aldım. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için tüm tedbirleri aldık. Kulübe, taraftara, valimize çok teşekkür ederim. Bu gece Antalya'dan İstanbul'a, yarın sabah da İstanbul'dan kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceğiz cenazesini. Ailesini de ben özel uçağımla götüreceğim Prag'a. Sparta Prag'a da teşekkürler, onlar da özel uçak yollamak istediler cenaze için. Josef'in ailesi artık bizim ailemizdir. Biz Josef Sural'ı çok sevdik. Onlar da Alanya'yı çok sevmişlerdi. İnşallah bu burada kalmayacak ve bu kıymetli evladımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhu şad olsun” dedi.

Manken podyumda hayatını kaybetti

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