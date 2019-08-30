Transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, bonservisi Başakşehir'de olan Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç toplam 27 maçta 14 gol 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Milli Takım'da da 35 kez top koşturan 32 yaşındaki golcü 35 maçta 8 gole imza attı.