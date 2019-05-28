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Mevlüt Erdinç yuvaya dönüyor

MEDİPOL Başakşehir sezon başında Antalyaspor’a kiralanan Mevlüt Erdinç’i gelecek sezon kadroda tutma kararı aldı.

  • Star Spor
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Turuncu-Lacivertliler yüksek maliyeti olan ve istenen performansı ortaya koyamayan Adebayor ve Demba Ba ile devam etmeyecek. Bu oyuncuları satacak olan Başakşehir, Mevlüt’ün yanına bir golcü daha alacak. Mevlüt bu sezon Antalya’da 12 gol atarken, Başakşehir’in 3 forveti, Adebayor, Demba Ba ve Bajic toplamda 9 golde kaldılar.

 

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