Mevlüt Erdinç yuvaya dönüyor
MEDİPOL Başakşehir sezon başında Antalyaspor’a kiralanan Mevlüt Erdinç’i gelecek sezon kadroda tutma kararı aldı.
- Star Spor
Turuncu-Lacivertliler yüksek maliyeti olan ve istenen performansı ortaya koyamayan Adebayor ve Demba Ba ile devam etmeyecek. Bu oyuncuları satacak olan Başakşehir, Mevlüt’ün yanına bir golcü daha alacak. Mevlüt bu sezon Antalya’da 12 gol atarken, Başakşehir’in 3 forveti, Adebayor, Demba Ba ve Bajic toplamda 9 golde kaldılar.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.