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‘Meydan okumak için Fenerbahçe’deyim’

Kanarya’nın Alman yıldızı Max Kruse, “Şampiyonluk için sorumluluk aldım. Harika bir taraftarımız var” dedi.

  • Star Spor
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F.BAHÇE’NİN Werder Bremen’den bedelsiz olarak transfer ettiği 10 numara Max Kruse, Socrates dergisine verdiği röportajda, “Bundesliga beni heyecanlandırmıyordu. Yurt dışı tecrübesi kazanmak istiyordum. Yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe’yi seçtim” dedi. Sarı-Lacivertli taraftarların da kendisini cezbettiğini belirten Kruse şöyle devam etti: “Türkiye son derece Avrupai bir ülke. İstanbul harika, Fener çok büyük bir kulüp. Stadyum hep dolu, atmosfer sıra dışı. Şampiyonluk için sorumluluk aldım, uyum da sağladım. Devler Ligi’nde oynamak istiyorum. Fener’den teklif gelince ‘vov’ dedim. Nuri Şahin ve Mehmet Ekici’den kulüp, şehir ve Türk kültürü hakkında bilgi aldım. Burada oynanan futbol diğer ülkelerden farklı. Başkan Ali Koç’’un yanında bir gün çalışa bilir miyim? Evet bunu hayal edebiliyorum.”

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