M'Gladbach, beraberliği son dakikada kurtardı

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Mönchengladbach, sahasında Mainz'i konuk etti.

Borussia Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın 22. dakikasında Mönchengladbach Neuhaus'la öne geçerken 24. dakikada Gruda eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol arayışına girerken 75'te Barkok'la Mainz öne geçti. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Scally eşitliği getirirken 90 dakika 2-2'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Mönchengladbach 6 puana yükselirken Mainz ise 2 puana yükseldi ancak galibiyet hasreti önümüzdeki haftalara kaldı.

Bir sonraki hafta ise Mönchengladbach Köln deplasmanına çıkarken Mainz ise Bayern Münih'i konuk edecek.