MHK, 2 hakemi kızağa çekti
İLK haftada Denizli-G.Saray maçında görev yapan Abdülkadir Bitigen ile F.Bahçe-Gazişehir mücadelesini yöneten Arda Kardeşler’e MHK tarafından 2. haftada görev verilmedi.
- Star Spor
Bitigen, G.Saray’a tartışmalı penaltı vermiş, Babel’i ikinci sarıdan atmamış ve Denizli’nin atağını elle oynama gerekçesiyle kesmişti. Kardeşler’in ise Fener’e verdiği ilk penaltı tepki çekmişti. Bu arada Mete Kalkavan 3 yıl sonra Aslan’ın bir iç saha maçına atandı.
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