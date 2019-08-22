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MHK, 2 hakemi kızağa çekti

İLK haftada Denizli-G.Saray maçında görev yapan Abdülkadir Bitigen ile F.Bahçe-Gazişehir mücadelesini yöneten Arda Kardeşler’e MHK tarafından 2. haftada görev verilmedi.

  • Star Spor
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Bitigen, G.Saray’a tartışmalı penaltı vermiş, Babel’i ikinci sarıdan atmamış ve Denizli’nin atağını elle oynama gerekçesiyle kesmişti. Kardeşler’in ise Fener’e verdiği ilk penaltı tepki çekmişti. Bu arada Mete Kalkavan 3 yıl sonra Aslan’ın bir iç saha maçına atandı.

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