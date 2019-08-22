MHK, 2 hakemi kızağa çekti

Bitigen, G.Saray’a tartışmalı penaltı vermiş, Babel’i ikinci sarıdan atmamış ve Denizli’nin atağını elle oynama gerekçesiyle kesmişti. Kardeşler’in ise Fener’e verdiği ilk penaltı tepki çekmişti. Bu arada Mete Kalkavan 3 yıl sonra Aslan’ın bir iç saha maçına atandı.