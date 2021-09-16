MHK, 6. haftanın hakemlerini açıkladı

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 14:11 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cumartesi:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Şeker

19.00 Altınordu-Denizlispor: Mert Güzenge

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yasin Kol

20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor: Sarper Barış Saka