MHK Başkanı sessizliğini bozdu, tarihi kararın sebebini açıkladı

10 Mart 2022 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek yer almamıştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 Süper Lig hakeminin görevden el çektirilmesine ilişkin, "Aldığımız bu kararın operasyon ve temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalıştığımız projenin birinci etabıydı." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Gündoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"PROJENİN BİRİNCİ ETABIYDI"

"(Hakem kararı) Aldığımız bu kararın operasyon ve temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalıştığımız projenin birinci etabıydı."

"TÜRK HAKEMLİĞİNİ GÜVEN KAYBINA UĞRATMIŞLARDI"

"(Listeye alınmayan hakemler) Hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri önemli derecede yıpranmış ve Türk hakemliğini maalesef güven kaybına uğratma aşamasına gelmiş olan arkadaşlarımızdı."

"HAKEM ARKADAŞLARIMIZIN HİÇBİR İLLEGAL İŞLE ALAKASI YOKTUR"

"4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık dönemindeki ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir."

"1,5 AYDIR NİHAT ÖZDEMİR'E ADIM ADIM RAPOR VERDİM"

"Biz bu kararı Türk futbolu için yaptık. 1 gün bile bekleyemezdik. İçlerinde pırıl pırıl genç arkadaşlarımız var. Karar 8 Mart gününde verilmedi. 1,5 aydır Sayın Başkan Nihat Özdemir'e adım adım rapor verdim. Kasıtlı olsam, bunu devre arasında yapardım."

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ KURUMUN ÜZERİNDE DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"



"Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik."

"TAMAMEN BEN SORUMLUYUM"

"Bunun arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisi yok. Hiç kimseden talep gelmedi. Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum."

"GENÇ HAKEMLERİMİZ SIRADA BEKLİYOR"

"Diğer hakemler bu kararı protesto edip hakemliği bırakırsa ne yapacaksınız?" sorusu üzerine: "Bu kararı alabilirler ama saygı duymam. Bizim 6719 hakemimiz var. Genç hakemlerimiz sırada bekliyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BU ARKADAŞLARLA TEK TEK GÖRÜŞECEĞİZ"

"Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık kötü hakem değil. Akla yatkın bir karar gibi gelmiyor olabilir. Hakemlik yapmak isteyen arkadaşlar olursa, alt kategoride devam edebilirler. Gözlemci olabilirler. Bir alt lig için VAR çalışması yapıyoruz, orada da devam edebilirler. Önümüzdeki hafta bu arkadaşlara davet göndereceğim ve tek tek görüşeceğiz."

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL, GÖVDEMİZİ SOKTUK"

"10 tane B'den A klasmanına geçen arkadaş var. C klasmanı için çok istekli olanlar var. Bir alt tarafta aynı şekil pırıl pırıl hakemler var. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir'e teşekkür ederim."

"CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS İLE GENÜZ KONUŞMADIM"

"Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus arkadaşım. Henüz konuşmadık. Bazı arkadaşlarımız aradı. Açıklama yapacağımı söyledim. Şimdilik konuşmamalarını tavsiye ettim. Sağ olsunlar dinlediler. Diğer arkadaşlar aramadı, şaşkınlık içinde olabilirler."

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNİN KARARA ETKİSİ...

"Trabzonspor'un yarışta yalnız kalması kararda etkili oldu mu, 3-4 takım yarışta olsaydı yine bu kararı alabilir miydiniz?" sorusu üzerine: "Doğrudan etki etmedi ama dolaylı etkenlerden biriydi."

"VAR ODASINA GİREN HAKEMLERE SINAV YAPIYORUZ"

"VAR odasında görev alacak arkadaşlarımız, sınava giriyor. 100 üzerinden 75 alamayan VAR odasına giremiyor. O yüzden bazı arkadaşlarımıza 'kusura bakma, sen bu sınavı geçemediğin için VAR'da görev alamayacaksın' dedik. 40 üzerinde kliple, görsel hafızaları gelişti. Birçok eğitimimiz var."

"YABANCI HAKEM GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Yabancı hakeme karşıyım. 80 milyonluk çok büyük bir devletiz. İnsan kaynağı ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmamış. Bu kadar insanın olduğu yerde hakem, teknik direktör, futbolcu yokmuş gibi dışarıdan birinin getirilmesini doğru bulmuyorum."

BABADAN OĞULA HAKEMLİK KONUSU...

"Babadan oğula geçen hakemlik konusunda da alt liglerde bir uygulamaya başlamıştık. 98 tane gözlemci x hakem baba oğula görev vermeyip yollarımızı ayırdık. Kamuoyunda bu konuda bir rahatsızlık var bunun da farkındayız."