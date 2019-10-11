Kırklareli İl Hakem Kurulu tarafından organize edilen, 'Merkez Hakem Kurulu Birinci Bölge Tanıtım ve Tanışma Paneli' Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşti. Panele katılan MHK Başkanı Zekeriya Alp, yeşil sahalarda kadın hakem sayısının artacağını söyledi.

Panelde genç hakemlere çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Alp, "Başarılı olan tüm hakemlerimize yeteneklerinin karşılığını vereceğiz. Hatır gönül işi ile bizlere gelmeyin, torpil sisteminin hakemler arasında olamayacağını ve başarının mümkün olmadığını bilmenizi isteriz. Siz gençlerin çok çalışarak bol bol müsabaka ve hakem izleyerek tecrübenizi artırınız. Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız. Özellikle kadın hakemlerimizin gelişimi için önemli ölçüde çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.