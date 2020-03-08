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Spor

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a jet yanıt

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor kulübünden yapılan sert açıklamaya yanıt verdi.

08 Mart 2020 Pazar 19:27 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 19:27

TFF'nin internet sitesinden yazılı bir açıklama yayımlayan MHK Başkanı Zekeriya Alp şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'in 25. Haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor Kulübünün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum.

Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir.

Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur.

Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır.

Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir.

Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır.

Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır.

Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.

Zekeriya Alp

Merkez Hakem Kurulu Başkanı"

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