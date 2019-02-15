MHK başkanlığına Sabri Çelik getirildi

Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğu için TFF Yönetimi Sabri Çelik'te karar kıldı. TFF'den yapılan açıklamada da "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" ifadeleri kullandı.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır