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Spor

MHK duyurdu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemlerin isimlerini açıkladı. İşte detaylar...

AA7 Mart 2025 Cuma 10:52 - Güncelleme:
MHK duyurdu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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