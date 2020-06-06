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Spor

MHK hakemlerin koronavirüs testi sonuçlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

DHA06 Haziran 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:03
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıktı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."

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