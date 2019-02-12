MHK içindeki çekişme kulüpleri yakıyor

Son olarak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk’ün ‘olay’ yönetimi sonrası kulüpler ortalığı bir kez daha yangın yerine çevirdi. Bu ortamda hakemlerin kalan 117 kritik karşılaşmada daha sağlıklı bir yönetim göstermeleri ihtimali çok zayıf. Ortaya çıkan tablo sadece kulüpleri değil, sporseverleri de endişelendiriyor. Biz de ‘VAR’ sistemine rağmen son yılların en kötü performansını gösteren hakemleri meslektaşlarına ve yakınlarına sorduk. Camiaya yakın isimlerin tespitleri şöyle:

SAHADA DA ANLAŞMAZLIK ÇIKIYOR

1 - Emekliliğe yaklaşan bazı isimlerin gelecekte MHK yönetiminde etkili olmak istiyor. Bilindiği gibi hakemlerin mesleği bırakma yaşı 47. Camiada jübilesi yaklaşan ve genç hakemler üzerinde etkili olan 2 isim var. Biri Fırat Aydınus, diğeri Cüneyt Çakır. Aydınus 25 Ekim’de 46 yaşına girecek, Cüneyt Çakır ise 23 Kasım’da 43’e ayak basacak. Haliyle mesleği bıraktıktan sonra MHK üzerinde etkin olma, hatta yönetimde bulunma amaçları var. Bunun için de hakem camiasındaki güçlerini kullanarak, genç meslektaşlarını kendi yanlarına çekiyorlar. ‘Fıratçı’, ‘Cüneytçi’ şeklinde bölünen hakemlerin, fikir ayrılıkları maçlardaki kararlara da yansıyor. ‘VAR’ hakemi, orta hakem ve yardımcı hakemler arasındaki kargaşanın temel sebebi de bu.

CEZA ALSALAR DA MAAŞ GARANTİ

2 - MHK’nın bir hatasında da kısır bir kadro ile lig maçlarına devam etmek. Genç hakemlerin gruplaşma nedeniyle önleri kesiliyor. Hatalı karşılaşma yöneten hakemler uzun süreli dinlendirilmeyeceklerinin farkında. Ceza korkusundan çok uzak olarak maçlara çıkıyorlar. Üstelik profesyonel oldukları için maaşları garanti altında.

3 - Merkez Hakem Kurulu, hakem eğitimlerine gerekli önemi vermiyor. Yapılan eğitimlerde ise genellikle Avrupa liglerinden eğitim veriliyor. Geçmiş dönemlerde ise eğitimler haftanın belli günlerinde, o haftaki lig maçlarındaki görüntülerle veriliyordu. Bu hakemlerin hatalarının düzeltmesine neden oluyordu.

Akşam