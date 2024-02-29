MHK iddialara cevap verdi!

Merkez Hakem Kurulu, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun bir maç esnasında VAR merkezini aradığı iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir YouTube kanalında 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir. Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."