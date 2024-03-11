Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam ile ilgili sabah saatlerinde karar aldı.

Mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam için dinlendirme kararı alındı.

GÖZLEMCİ 'ÇOK KÖTÜ' RAPORU VERDİ

Fenerbahçe - Pendikspor maçının gözlemcisi Süleyman Abay, hakem Kadir Sağlam'ın performansına 'çok kötü' raporu verdi.

Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermemeyi kararlaştırdı.

YÖNETİMİ ELEŞTİRİLDİ

Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede iki takıma da 6'şar olmak üzere toplam 12 sarı kart çıkardı. 1'i teknik direktör İbrahim Üzülmez'e olmak üzere Pendikspor'a 3 kırmızı kart gösterdi.

Uzatmalarla birlikte 110 dakika süren mücadelede topun oyunda kalma süresi 47 dakika olurken, toplam 46 kez faul düdüğü çalındı.

FIFA kokartlı Kadir Sağlam, 38 hafta sürecek sezonu 13 maçla kapatmış olacak.